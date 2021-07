Esp : Le retour de Messi au Barça payé par le PSG ?

Dans : Liga.

Dans une situation financière désastreuse, Barcelone compte sur le PSG afin de renflouer ses caisses au mercato.

Confronté à une situation économique terrible, le Barça cherche à se débarrasser de nombreux indésirables. Comme indiqué par ailleurs, Clément Lenglet est gentiment poussé vers la sortie et José Mourinho ne serait pas contre l’idée de l’accueillir à l’AS Roma. Samuel Umtiti, Martin Braithwaite, Miralem Pjanic ou encore Antoine Griezmann et Philippe Coutinho ne seront pas non plus retenus en cas de grosse offre, le but étant évidemment d’alléger la masse salariale. A en croire les informations obtenues par le Mundo Deportivo, Joan Laporta compte également sur le PSG afin de récupérer un peu d’argent au mercato. C’est grâce à un potentiel transfert de Rafinha que le Barça est susceptible de s’enrichir de quelques millions d’euros.

Et pour cause, le média espagnol affirme que le FC Barcelone surveille avec attention la situation de Rafinha dans la mesure où le club blaugrana récupérera 35 % de la future vente du Brésilien. Peu utilisé par Mauricio Pochettino la saison dernière, l’ex-milieu offensif du Celta Vigo a peu de chances de jouer davantage que la saison dernière. En effet, Georginio Wijnaldum a été recruté à son poste et Paul Pogba pourrait suivre. Autant dire que pour Rafinha, les chances de grappiller du temps de jeu sont extrêmement faibles. A l’instar de Danilo Pereira ou encore d’Ander Herrera, il lui est préférable de trouver un nouveau challenge. Ces dernières heures, le nom de Rafinha a circulé en Turquie, où Fenerbahçe est intéressé par la perspective de le récupérer. Mais l’intérêt des Turcs ne fait pas les affaires du Barça puisque le club de Super Lïg aimerait recruter Rafinha sous la forme d’un prêt avec prise en charge partielle du salaire par le Paris Saint-Germain. Rien qui permettrait au Barça de récupérer un peu de sous…