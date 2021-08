Esp : Le Real Madrid dément vouloir quitter la Liga

Dans : Liga.

Dans un communiqué, le Real Madrid a fermement démenti vouloir quitter la Liga comme le Mundo Deportivo l'affirmait ce samedi.

Preuve que du côté de Santiago-Bernabeu on a pris au sérieux les affirmations du média sportif, les Merengue se sont fendus d'un communiqué suite à cette rumeur d'un divorce brutal avec la Liga et Javier Tebas pour éventuellement disputer la Premier League. « Compte tenu des informations publiées aujourd'hui par le journal Mundo Deportivo, dans lesquelles il est dit que notre club a étudié le passage de la Liga à la Premier League, le Real Madrid tient à préciser que c'est complètement faux, ainsi qu'absurde et impossible et que ce média a seulement l'intention de perturber une fois de plus le quotidien de notre club », précise le Real Madrid. Du côté du Mundo Deportivo, on a pris connaissance du communiqué du Real Madrid, mais on ne change pas une ligne à l'info.