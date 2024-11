Esp ‍: Le coup de la chicha, Mbappé ne le fera pas deux fois

Dans : Liga.

Daniel Riolo est revenu sur la mauvaise hygiène de vie de deux anciennes stars du Paris Saint-Germain à l’époque où ils évoluaient en France. A l'heure où Mbappé est dans la tempête médiatique en raison d'une chicha aperçue sur l'une de ses photos.

Daniel Riolo n’a pas la langue dans sa poche, c’est une certitude. Le consultant de RMC a encore sorti un nouveau tour de son chapeau ces dernières heures pour revenir sur le passage de deux anciens joueurs du Paris Saint-Germain dans la capitale. Il s’agit de Marco Verratti, resté entre 2012 et 2023, et Neymar, arrivé en 2017 avec le statut de superstar mais reparti sans avoir réussi à atteindre ses objectifs en 2023. Les deux joueurs, parfois gênés par des blessures, n’avaient pas une hygiène de vie irréprochable comme le rappelle ainsi Riolo dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC. Il compare la gestion de ces deux joueurs par le PSG, avec les plus grands clubs européens comme le Real Madrid, qui vient d’ailleurs de signer Kylian Mbappé.

Pour rappel, Neymar organisait une grande fête chaque année ou presque pour célébrer son anniversaire lorsqu’il était en France, et il n'avait pas besoin de cela pour célébrer les nuits parisiennes. De son côté, Mbappé a été pris par la patrouille lorsque les internautes ont aperçu une chicha sur une photo où il se trouvait avec Achraf Hakimi récemment. Une chose qui ne passe pas en Espagne.

Mbappé sera surveillé au Real Madrid

«Comme tout le monde sait, c’est très culturel chez les joueurs de foot et que eux le font. Il faut aussi savoir, nous en France on est très indulgent par rapport à ça, à Madrid, ça, ça ne passe pas. Le joueur à Madrid, il peut sortir une fois, sauf que le patron de la boite va lui dire de rentrer se coucher car il y a match le lendemain. A Paris, le patron lui demande s’il prend un deuxième verre. C’est la grande différence. A Madrid, c’est vu comme un manque de respect par rapport au club. Là-bas, fumer la chicha c’est grave, ça veut dire tu ne fais pas attention à ton corps. Il la fume la chicha avec Hakimi, on le sait. Ça se sait. C’est Neymar, on ne savait pas qu’il picolait, c’est comme Verratti, on ne savait pas qu’il fumait. On les sait les choses, si je vous le dis c’est qu’on le sait», a ainsi assuré Riolo. Tous deux partis au Proche-Orient l’été dernier, les deux anciennes stars du PSG connaissent des fortunes diverses, notamment le Brésilien qui a passé un an sans jouer en raison d’une grave blessure au genou. Kylian Mbappé, nouvelle célébrité madrilène, est prévenu.