Esp ‍: Le Barça met le turbo pour s’offrir un crack de 17 ans

Très attentif au marché des jeunes joueurs à fort potentiel dans les championnats mineurs, le FC Barcelone a flashé sur un Suédois de 17 ans.

Du haut de ses 17 ans, Lucas Bergvall est doucement en train de se faire un nom sur les tablettes des grands scouts européens. Jeune milieu de terrain évoluant en D1 suédoise à Djurgarden, l’international espoir suédois est cité dans plusieurs grands clubs en Europe. Sous contrat avec son club jusqu’en décembre 2025, Bergvall est une cible de l’Inter Milan et ses performances sont également scrutées par Manchester United. Mais d’après les informations de Relevo, le FC Barcelone est également sur les rangs pour rafler la mise.

Toujours très fiable, le journaliste Matteo Moretto affirme que le champion d’Espagne en titre est officiellement entré en contact avec l’entourage de Lucas Bergvall afin de prendre la température avant une possible offensive dans les mois à venir. Comme indiqué par ailleurs, Manchester United est sur les rangs mais le concurrent n°1 du FC Barcelone dans ce dossier risque d’être l’Inter Milan. Et pour cause, le club dans lequel évolue Marcus Thuram a déjà transmis une première offre officielle au club de Djurgarden et espère rafler la mise au plus vite.

Reste maintenant à voir comment l’écurie suédoise gèrera la situation, elle qui n’a pas vraiment l’habitude de négocier avec des clubs dont l’objectif est de gagner chaque saison la Ligue des Champions. Sur le site spécialisé Transfermarkt, le jeune milieu de terrain suédois de 17 ans est évalué à moins de 4 millions d’euros. Mais nul doute qu’au vu du potentiel du joueur et des clubs intéressés, Djurgarden parviendra à faire monter les enchères et à en tirer beaucoup plus. Toujours confronté à une situation économique délicate, Barcelone tentera néanmoins de rester dans une sphère de prix raisonnable, sans quoi il devra renoncer au recrutement de Lucas Bergvall… ce qui ferait alors les affaires de l’Inter Milan ou de Manchester United, deux clubs aux moyens financiers supérieurs au Barça.