Esp : La hyppe Jules Koundé affole le mercato

Dans : Liga.

Sélectionné par Didier Deschamps pour disputer l’Euro avec la France, Jules Koundé dispose d’une cote énorme sur le marché des transferts.

Sous contrat avec le FC Séville jusqu’en juin 2024, le défenseur formé aux Girondins de Bordeaux ne sera peut-être plus un joueur du club andalou la saison prochaine. Et pour cause, les intérêts pour le recruter se multiplient, à en croire les informations de Sevilla.abc. Le média local affirme que trois géants de la Premier League sont sur les rangs pour décrocher la signature de l’international tricolore, titulaire au poste de latéral droit avec la France contre le Portugal mercredi soir en Hongrie (1-1). Manchester United, Arsenal et Chelsea sont les trois clubs ayant manifesté leur intérêt pour Jules Koundé, dont la clause libératoire au FC Séville s’élève à 80 ME.

Le média affirme que pour l’heure, deux clubs tiennent la corde : Chelsea et Manchester United. Non-qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, Arsenal n’a quasiment aucune chance de convaincre Jules Koundé, dans la mesure où le FC Séville s’est lui qualifié pour la C1. Manchester United a des arguments, mais il n’est pas encore certain que Jules Koundé soit la priorité des Red Devils, qui semblent davantage à fond sur le recrutement de Raphaël Varane et de Pau Torres. Enfin, les Blues de Chelsea cochent toutes les cases. Thomas Tuchel joue dans un dispositif tactique à trois défenseurs centraux qui fait la part belle à Jules Koundé, et on ne peut pas dire que l’Allemand dispose de gros noms dans ce secteur de jeu avec Rüdiger, Zouma ou encore Christensen derrière l’indéboulonnable Thiago Silva. Reste maintenant à voir ce que Jules Koundé souhaitera pour son avenir, lui qui était courtisé par Manchester City la saison dernière. Pep Guardiola a depuis relancé John Stones et a recruté Ruben Dias, il n’est donc plus intéressé.