Esp ‍: La décision est irrévocable, le Real éjecte un Français

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Ferland Mendy, qui totalise 145 matchs sous les couleurs du Real Madrid depuis 2019, vit peut-être ses derniers mois dans la capitale espagnole.

Titulaire durant une bonne partie de son aventure au Real Madrid, Ferland Mendy a perdu ce statut au fil des mois en raison de ses problèmes physiques. L’ex-défenseur du Havre et de l’Olympique Lyonnais a manqué trop de matchs pour des blessures, ce qui lui a fait perdre un peu de crédit auprès de Carlo Ancelotti et de l’état-major du Real Madrid. Malgré un retour en forme ces dernières semaines, l’international français n’entre plus dans les petits papiers du vice-champion d’Espagne pour l’avenir.

D’après les informations de Relevo, Florentino Pérez et le board du Real Madrid ont ainsi pris la décision de se séparer de Ferland Mendy en fin de saison. Il faut dire que c’est le moment ou jamais pour réaliser une vente correcte dans la mesure où Mendy sera en fin de contrat en juin 2025. Pour le Real Madrid, il n’est pas question de prolonger un joueur aussi incertain physiquement. La décision de le vendre lors du prochain mercato estival a donc été prise assez rapidement et pourrait aboutir sur un transfert dans un top club européen en juin prochain.

Car les clubs intéressés pour accueillir Ferland Mendy ne manquent pas, notamment en Premier League, où son profil de défenseur très puissant et capable de se projeter vers l’avant avec une bonne patte gauche plait à plusieurs clubs. Le plan du Real Madrid est de tirer un prix correct de Ferland Mendy (environ 20 millions d’euros) et de réinvestir immédiatement cet argent pour recruter son remplaçant. Et celui-ci est déjà identifié par le board du Real Madrid en la personne d’Alphonso Davies, l’actuel latéral gauche du Bayern Munich, qui fait office de priorité dans l’esprit des dirigeants madrilènes pour le mercato à venir.