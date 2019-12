Esp : La blague du Barça qui ridiculise Hazard et Madrid

Dans : Liga.

A une semaine du Clasico, le FC Barcelone et le Real Madrid se sont imposés. Et du côté du Barça, on s'amuse d'une comparaison faite entre Ter Stegen et Eden Hazard. Un duel à distance qui n'est évidemment pas à l'honneur du joueur belge.

Quand ils ne parlent pas de Kylian Mbappé et de Neymar, les médias sportifs espagnols se titillent selon qu’ils soient pro-Barça ou pro-Madrid. Et forcément, au moment où le choc au sommet de la Liga se profile, cela s’intensifie et c’est le cas ce dimanche. Revenant sur la probante victoire du FC Barcelone contre Majorque (5-2), avec un triplé de Lionel Messi, le Mundo Deportivo consacre un titre à une statistique destinée à se moquer d’Eden Hazard, le renfort vedette du dernier mercato fait par Zinedine Zidane et le Real Madrid. En effet, samedi soir, du côté de Barcelone, Ter Stegen a été crédité d’une passe décisive sur l’ouverture du score signée Antoine Griezmann.

C’est effectivement le gardien de but du FC Barcelone qui a délivré un ballon parfait que l’attaquant français a largement bonifié. Et ce n’est pas la première fois que Marc André Ter Stegen réussit ce joli coup, puisque le portier barcelonais en est déjà à deux passes décisives depuis le début de saison en Liga. « Avec cette statistique, Ter Stegen a déjà fait mieux que des grands joueurs, comme Eden Hazard, qui n’a délivré qu’une passe décisive cette saison alors que le joueur belge du Real Madrid a des options infinies pour le faire contrairement au gardien. C’est dévastateur pour lui », fait remarquer avec visiblement une vraie jubilation le média proche du Barça. Eden Hazard, recruté pour 100ME à Chelsea appréciera…