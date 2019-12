Esp : L’opération Messi lancée, la survie du Barça est en jeu

Dans : Liga.

Lié au FC Barcelone jusqu’en 2021, Lionel Messi va entamer des discussions pour la prolongation de son contrat. Un dossier prioritaire au club catalan.

Josep Maria Bartomeu n’a jamais caché ses intentions concernant Lionel Messi (32 ans). Avant la fin de son mandat en 2021, date à laquelle expire le contrat de l’attaquant, le président du FC Barcelone espère bien prolonger le bail de son capitaine. D’ailleurs, le dirigeant serait déjà passé des paroles aux actes selon le média local Mundo Deportivo. En effet, la patron du Barça aurait contacté le père du Blaugrana Jorge Messi pour lui confirmer sa volonté de lancer les négociations. L’idée serait de lier le sextuple Ballon d’Or au club catalan jusqu’en 2023, mais en lui accordant un privilège dû à son statut.

Ainsi, l’Argentin, qui refuse de faire la saison de trop, pourrait mettre un terme à son engagement à chaque fin de saison en fonction de son état physique. On se souvient qu’à la remise de sa récompense individuelle à Paris au début du mois, Messi avait alerté le Barça sur sa fin de carrière dans les prochaines années. A priori, sa retraite n’est pas pour maintenant et les deux parties devraient trouver un terrain d’entente assez facilement. Il n’empêche que les supporters barcelonais suivront ce dossier avec attention, leur équipe étant plus que jamais Messi-dépendante, comme l’a encore prouvé le triste match nul concédé face au Real Madrid (0-0) mercredi au Camp Nou.