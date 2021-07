Esp : L’échange Griezmann-Saul tombe à l’eau !

Dans : Liga.

Le retour d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid ne devrait finalement pas intervenir. Les Colchoneros ne sont finalement pas parvenus à se mettre d’accord avec le Barça pour un échange avec Saul Niguez.

Mercredi dernier, la COPE annonçait un accord imminent entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid pour un échange entre Antoine Griezmann et Saul Niguez. Ce deal aurait permis d’économiser un salaire de 12 ME par an. Les deux joueurs avaient donné leur accord. Mais comme révélé par L’Equipe, et confirmé par ARA, les négociations étaient beaucoup plus compliquées. L’Atlético de Madrid n’était pas capable d’assumer entièrement le salaire du Français. L’idée était que le Barça prenne en charge une partie des revenus d’Antoine Griezmann, comme cela avait été fait pour Luis Suarez. Sauf que Joan Laporta n’a pas accepté, au contraire de Josep Maria Bartomeu. Cette option était clairement inenvisageable pour le président du FC Barcelone. Sport évoquait aussi un désaccord sur un autre point : le Barça demandait 15 ME en plus dans cet échange. Toutes les conditions n’étaient pas réunies pour conclure l’affaire.

Le Barça a mis fin aux négociations

La décision vient du Barça selon ARA. Le club catalan a décidé de mettre un terme aux négociations il y a quelques jours déjà. Certaines personnes haut placées à Barcelone n’étaient pas convaincues. L’échange Antoine Griezmann – Saul Niguez n’aura donc pas lieu, a priori. Un nouveau retournement de situation n’est pas totalement à exclure. Mundo Deportivo révèle que si les deux clubs espagnols ne discutent plus à l’heure actuelle, leurs positions pourraient encore se rapprocher au fil de l’été. En tous les cas, l’Atlético de Madrid anticipe déjà un échec dans le dossier Antoine Griezmann. Rafa Mir, prêté par Wolverhampton à Huesca, est dans le viseur de Diego Simeone. Cette option est évidemment bien moins onéreuse.