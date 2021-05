Esp : Hazard a promis de signer chez un géant de Turquie

Dans : Liga.

Plombé par les blessures, Eden Hazard n’a disputé que 11 matchs de Liga cette saison avec le Real Madrid.

Titulaire contre Osasuna samedi soir lors de la victoire du Real Madrid, l’international belge est loin d’avoir rentabilisé les 115 ME investis par Florentino Pérez pour le recruter en provenance de Chelsea en juillet 2019. Trop souvent blessé et régulièrement hors de forme, Eden Hazard espère finir la saison en boulet de canon. Il pourrait notamment débuter un deuxième match en l’espace de quatre jours en étant titulaire face à son ancienne équipe de Chelsea en demi-finale retour de la Ligue des Champions, mercredi. Cet été, son avenir sera forcément débattu au sein de la direction du Real Madrid afin de savoir s’il est temps d’arrêter les frais avec Eden Hazard, sous contrat jusqu’en 2024 et qui jouit d’un gros salaire.

A seulement 30 ans, Eden Hazard souhaitera certainement poursuivre sa carrière au Real Madrid afin de s’y imposer et de prouver que les Merengue n’ont pas fait une erreur en le recrutant. En fin de carrière, le Belge pourrait en revanche accepter de filer dans un championnat moins important que la Liga. Dans une interview accordée au média turc Ajansspor, l’ancien président du Fenerbahçe a notamment expliqué qu’Eden Hazard lui avait fait part de son affection pour l’équipe turque et qu’il défendrait un jour les couleurs du Fener. « Hazard est un viel ami. Je le connais depuis qu’il a 15 ou 16 ans, quand il jouait à Lille. Il avait une sympathie incroyable pour Fenerbahçe. Il m’a donné sa parole, il m’a dit qu’un jour, il jouerait pour ce club mais il ne savait pas quand. Hazard a atteint une dimension énorme, c’est un des plus grands talents du football » a indiqué Adnan Cetinkaya. Reste maintenant à voir si Eden Hazard honorera sa parole et si oui, à quel moment de sa carrière.