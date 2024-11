Barça ‍: Une star de Premier League gratuite, Flick fait barrage

Dans : Liga.

A l’affût de bonnes opérations sur le marché des transferts, le FC Barcelone envisageait un gros coup à Tottenham. Le directeur sportif Deco se voyait recruter l’attaquant Heung-min Son en fin de contrat. Mais l’entraîneur blaugrana Hansi Flick s’oppose à la signature du Sud-Coréen.

Si le FC Barcelone se porte mieux, sa santé financière reste néanmoins fragile. L’actuel leader de Liga n’est pas suffisamment remis pour se lancer dans de gros transferts. Pour le moment, le directeur sportif Deco continue de se focaliser sur des joueurs prochainement libres. Et c’est sur la base de ce critère que le Portugais pensait réaliser un énorme coup. Le dirigeant s’intéresse en effet à Heung-min Son qui, d’après le média El Nacional, ne compte pas prolonger son contrat à Tottenham.

Flick préfère les jeunes de la Masia

L’attaquant polyvalent des Spurs pense plutôt à un départ libre l'été prochain et ne serait pas insensible à l’intérêt de Deco. Ce dossier ressemble à une occasion en or pour le Barça. Au milieu des jeunes talents barcelonais, l’arrivée d’un attaquant confirmé et expérimenté renforcerait un secteur offensif déjà redoutable. Seulement voilà, lorsque le directeur sportif du Barça a proposé l’idée à son entraîneur, Hansi Flick a refusé. L’entraîneur blaugrana ne remet pas en cause les qualités du Spur. Mais les 32 ans d’Heung-min Son et la présence de jeunes prometteurs à Barcelone rendent l’Allemand sceptique.

Il est vrai que le coach du FC Barcelone n’a pas à se plaindre de la Masia. Le technicien a encore vanté le centre de formation catalan après la performance du milieu Marc Casado contre le Real Madrid (victoire 0-4) samedi dernier. « Si tu le vois jouer maintenant, et que tu sais d'où il vient… Et son niveau maintenant, à quel point il a progressé… Il est incroyablement bon en défense, mais aussi avec le ballon aux pieds. C'est ça la Masia, a souligné Hansi Flick. Je suis très heureux. Tout le monde voit la qualité de ces joueurs. » Quant aux potentielles recrues libres, l’Allemand aurait demandé à Deco de renforcer le secteur défensif.