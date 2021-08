Esp : Griezmann pour oublier Messi, Barcelone y croit !

Dans : Liga.

Même s'il a été critiqué par certains supporters barcelonais, qui lui reprochent de ne pas être parti lors du mercato et donc d'avoir contribué à la rupture avec Lionel Messi, Antoine Griezmann a la confiance totale de Ronald Koeman.

Antoine Griezmann l’a parfaitement compris, compte tenu de l’ambiance orageuse autour du FC Barcelone suite au départ de Leo Messi au PSG, il avait tout intérêt à rester discret. Car l’attaquant français n’a pas échappé aux attaques sur le coût engendré par son recrutement il y a deux ans à l’Atlético Madrid et l’impact négatif que cela a eu sur les finances du Barça, déjà bien mal en point même sans cela. Mais Griezmann le sait, s’il est à la hauteur cette saison, alors tout cela sera très vite oublié. Ce samedi, à la veille du premier match de Barcelone en Liga, ce sera contre la Real Sociedad, Antoine Griezmann a reçu un message extrêmement positif de la part de son entraîneur.

Messi est oublié au Barça, le présent c'est Griezmann

Décidé à tourner la page Messi, Koeman a positivé au moment de parler du joueur tricolore. « J’adore travailler avec Antoine. Il a l'esprit d'équipe, il aide sans le ballon, c'est une personne joyeuse. C'est un joueur qui doit faire un pas en avant et être plus efficace dans son jeu. Il sera probablement plus important, oui. Il pourrait occuper la position de Leo, ce qui lui donne beaucoup plus de liberté. Et cela pourrait être un avantage pour lui, a confié Ronald Koeman, pas vraiment décidé à pleurer pour Lionel Messi. Je sais ce que Messi a fait pour ce club et le type de joueur qu'il est. Il nous manque, car cela a été un joueur si important dans l'histoire du Barça. Messi est le passé et nous ne devons pas vivre dans le passé, nous devons travailler dur pour atteindre ce que nous voulons atteindre. »