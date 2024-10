Le Real menace Tchouaméni au mercato

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Joueur fondamental du Real Madrid depuis plusieurs années, Aurélien Tchouaméni est en difficulté depuis le début de la saison. Moins rayonnant, l’international français ne fait plus l’unanimité dans la capitale espagnole.

Orphelin de Toni Kroos au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni réalise un début de saison correct, mais sans plus au Real Madrid. Les observateurs du club merengue sont souvent partagés au sujet de l’international français, toujours précieux défensivement et notamment dans le jeu aérien, mais peu influent dans l’utilisation du ballon. Le retour de blessure d’Eduardo Camavinga et le passage de Carlo Ancelotti du 4-4-2 de la saison dernière au 4-3-3 depuis l’arrivée de Kylian Mbappé pourraient d’ailleurs être deux éléments qui vont jouer contre Aurélien Tchouaméni, même si l’ancien Monégasque a toujours la confiance de son entraîneur Carlo Ancelotti.

Au sein du club en revanche, on se pose de plus en plus de questions et on commence à imaginer l’avenir avec un autre joueur devant la défense. A en croire les informations du site Fichajes.net, le Real Madrid est très intéressé par le profil de Martin Zubimendi, joueur fondamental de la Real Sociedad et champion d’Europe avec l’Espagne l’été dernier. Avec 152 matchs en Liga depuis le début de sa carrière, le milieu de terrain de 25 ans a l’expérience nécessaire pour assumer la pression d’un club comme le Real Madrid, une destination qui lui donne envie selon le média. Et pour cause, Zubimendi aurait refusé les avances de Liverpool ou encore d’Arsenal au cours des dernières semaines, car son objectif est de rester en Espagne et d’y rejoindre un top club.

Zubimendi ciblé par le Real, Tchouaméni en danger ?

Quoi de mieux que le Real Madrid, qui souhaite en faire la nouvelle pierre angulaire de son milieu de terrain ? Une possible arrivée de Zubimendi pourrait être fatale à Tchouaméni, qui pourrait être reconvertie en défense centrale, glisser sur le banc ou carrément être poussé vers la sortie. La piste menant à Martin Zubimendi sera en tout cas à surveiller de très près car le milieu de terrain de la Real Sociedad, sous contrat avec le club basque jusqu’en 2027, dispose d’une clause libératoire accessible qui s’élève à 60 ME. Une somme que le Real ne paiera pas aussi facilement, mais qui peut s’avérer dans les cordes du club merengue si Florentino Pérez décide d’en faire l’une de ses priorités lors du prochain mercato estival.