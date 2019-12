Esp : Furieux, Arturo Vidal réclame 2,4ME au FC Barcelone !

Dans : Liga.

Arturo Vidal et les dirigeants du FC Barcelone risquent d'avoir des choses pas très agréables à se dire lors de la reprise de l'entraînement en Catalogne.

Josep Maria Bartomeu avait déjà du mal avec Neymar, qui réclame toujours devant la justice civile une prime que lui doit le Barça, mais cette fois c’est plus original puisque c’est un joueur actuel du club catalan qui envoie une énorme addition à ses employeurs. En effet, Arturo Vidal a profité de la trêve hivernale pour exiger le paiement d’une somme de 2,4ME qui est liée à des primes que le Chilien estime devoir empocher suite à ses performances la saison passée et cette année. Et c’est dans ce sens que Vidal a donc saisi le syndicat des footballeurs et la Liga.

L'Inter caché derrière la plainte d'Arturo Vidal ?

Du côté des dirigeants du FC Barcelone, on estime qu’Arturo Vidal se trompe dans ses calculs et revendique notamment une prime liée à son temps de jeu à laquelle il n’a droit. Et surtout, on pense que le joueur chilien, qui s’agace de ne pas être aligné plus souvent par Ernesto Valverde, veut forcer la main à Josep Maria Bartomeu pour obtenir un bon de sortie lors de ce mercato hivernal. Tout cela alors que la rumeur affirme que l’Inter Milan veut s’offrir Arturo Vidal, qui est lié avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2021 et dont la valeur est estimée à 14ME. Les instances du football espagnol vont désormais devoir trancher entre le joueur et son club.