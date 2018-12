Esp : Fred Hermel annonce l'avenir de Dembélé, et ce n'est pas rose

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Buteur contre l’Espanyol samedi, Ousmane Dembélé était doucement en train de regagner sa place de titulaire au FC Barcelone.

Mais le lendemain, l’international français a tout gâché en se présentant à l’entraînement avec deux heures de retard. Une mauvaise habitude de la part de l’ancien attaquant du Borussia Dortmund, qui pourrait lui coûter très cher. Spécialiste du championnat espagnol pour RMC Sport, Fréderic Hermel estime carrément que le club catalan doit se séparer de l’attaquant tricolore lors du prochain mercato hivernal. Un avis partagé par de nombreux fans du Barça, excédés par l’attitude de « Dembouz ».

« Valverde est vraiment dépité par l’attitude de Dembélé. Je pense qu’ils ont lâché l’affaire. J’ai vu, en conférence de presse, un entraîneur sans explications. C’est un type brillant qui a réponse à tout habituellement, mais là il est sans réponse. J’aime bien cet entraîneur, mais il est dépité et n’a aucune solution pour Dembélé. On avait l’impression que le joueur avait pris conscience qu’il revenait dans le droit chemin, mais en fait non. Je pense que le Barça doit le vendre cet hiver dans un club de seconde zone où il n’y aura pas cette exigence et où il sera la petite star… Au Barça, ce n’est plus possible. Pourtant, il a un talent monstrueux et il reste sur un excellent match contre l’Espanyol. Mais je pense que tout le monde est dépité à Barcelone donc c’est terminé » a expliqué le journaliste dans l’After Foot. Reste à savoir ce que décideront les dirigeants catalans au mois de janvier avec un joueur dont le talent est reconnu par tout le monde au club, mais dont le professionnalisme n’est clairement pas au rendez-vous.