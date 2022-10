Esp : Florentino Pérez hospitalisé, le Real le laisse à la maison

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Pendant que le Real Madrid prépare son match de Ligue des Champions face au RB Leipzig, Florentino Pérez, le président Merengues est resté dans la capitale espagnole pour subir une intervention chirurgicale.

Président du Real Madrid depuis 2009, Florentino Pérez est considéré comme l'un des dirigeants du football européen les plus influents. Celui qui rêve de créer une Super League a néanmoins dû être transporté à hôpital ce mardi 25 octobre pour subir une intervention chirurgicale au niveau du poumon. Un nodule d'une taille anormale a été retiré. Si le journal madrilène Marca indique que son pronostic vital n'est pas engagé et que l'opération s'est bien déroulée, l'homme d'affaires de 75 ans ne fera pas le déplacement en Allemagne pour voir le match entre le Real Madrid et Leipzig. Match durant lequel le club de la Maison Blanche à l'occasion de valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.