Esp : Enorme coup de théâtre au Real Madrid ?

Dans : Liga, Foot Europeen.

L'affaire semblait entendue, Florentino Perez devait annoncer ce lundi le limogeage de Julen Lopetegui et la nomination immédiate d'Antonio Conte pour le remplacer comme entraîneur du Real Madrid. Mais cette séquence semble être remise en cause depuis quelques heures si l'on en croit les médias espagnols et italiens. En effet, le technicien italien aurait mis des conditions drastiques à sa signature et visiblement peu enclin à lui céder, le président des Merengue semble être prêt à renoncer à la venue de l'ancien manager de Chelsea.

Et si Florentino Perez envisage de dire non à Antonio Conte, c'est qu'il aurait été convaincu que finalement Santiago Solari et Roberto Martinez feraient deux bons successeurs potentiels à Julen Lopetegui. Cependant, la piste qui mène à l'actuel sélectionneur de la Belgique paraît très compliquée, et finalement le président du Real Madrid pourrait tout miser sur celui qui est actuellement l'entraîneur de la Castilla. En choisissant Santiago Solari, Florentino Perez sait qu'il donnera les clés de son équipe à un homme qui connaît très bien le Real Madrid, et il n'a pas oublié que Zinedine Zidane avait eu un parcours similaire avant de connaître l'incroyable réussite que l'on connaît au Real Madrid. Les prochaines heures pourraient être décisives du côté de la Maison Blanche.