Esp : Depay ou Griezmann, le Barça refuse de choisir

Samedi soir, Barcelone a fait le spectacle en s’imposant 3-0 contre Stuttgart avec un but splendide de Memphis Depay.

L’ancien capitaine de l’Olympique Lyonnais est en forme et fait déjà admirer son talent durant les matchs amicaux du FC Barcelone. Priorité de Ronald Koeman dans le secteur offensif, le leader des Pays-Bas a tout pour s’imposer en Catalogne. Il devra toutefois composer avec une concurrence XXL puisque Dembélé, Coutinho, Agüero ou encore Griezmann postulent aussi aux places offensives. Après la victoire contre les Allemands en amical, Ronald Koeman s’est toutefois félicité de l’excellente complémentarité entre Griezmann et Depay, un duo prometteur pour l’avenir, en attendant le potentiel retour de Lionel Messi, toujours libre.

« Les gens connaissent Memphis. Il avait déjà démontré ses talents de buteur, et il l'a fait en marquant en première période. Son jeu, sa puissance et sa rapidité sont un atout pour l'équipe. Sa connexion avec Griezmann est très bonne. Cela nous apporte beaucoup » s’est félicité Ronald Koeman, qui attend maintenant le retour de Lionel Messi avec impatience. « Ce sont deux joueurs (ndlr : Depay et Griezmann) qui peuvent évoluer à différents postes en attaque. Il va y avoir de la concurrence. (...) On va avoir Aguëro et on espère que Leo [Messi] sera de retour parmi nous ». Il est vrai que la ligne offensive du FC Barcelone fait rêver, et le choix colossal à la disposition de Ronald Koeman risque de lui donner quelques maux de tête, ce dont l’ancien sélectionneur des Pays-Bas ne se plaindra pas. D’autant qu’au milieu de terrain, il disposera également de solutions de luxe avec des joueurs tels que Pedri, De Jong ou encore Sergio Busquets. De quoi espérer une belle saison au Barça, où seule la situation économique fait office de gros point noir à l’aube de la saison 2021-2022.