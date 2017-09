Esp : Cristiano Ronaldo colle un bon taquet aux rageux

Dans : Liga, Foot Europeen.

Cristiano Ronaldo y est allé de son doublé mardi soir lors de la victoire du Real Madrid à Dortmund. En portant son score à 412 buts en 400 matches sous le maillot des Merengue, CR7 a confirmé qu'il était un extra-terrestre, quoi qu'en disent ceux qui ne cessent de le critiquer essentiellement sur son attitude. Profitant de ce nouvel exploit en Allemagne, Cristiano Ronaldo s'est longuement confié à Marca après la rencontre, et il a tenu à régler quelques comptes.

La star portugaise semble de plus en plus agacée par les attaques personnelles et il a tenu à mettre les choses au point. « Il me semble que je dois prouver, match après match, quel joueur je suis. Je suis surpris de l’opinion publique à mon sujet. Une fois de plus, les chiffres parlent pour eux. Je suis très heureux d’avoir joué mon 400e match, d’avoir marqué mon énième but, mais ceux qui parlent sur moi ont certainement une bonne explication (...) Je suis un professionnel exemplaire et je n’abandonne jamais, j’ai toujours l’esprit sain et propre, prêt à relever les défis et subir les critiques, qui sont toujours plus acides (...) Les gens parlent de moi tous les jours, partout dans le monde. Je vis pour le football et ma famille, pas pour la presse. Parfois, les polémiques commencent au Portugal, en Espagne, en Allemagne. Tout ce qui concerne le nom de Cristiano prend une portée mondiale. Quand tu es grand, on parle de toi... », a lancé un Cristiano Ronaldo décidé à répondre sur le terrain à ces attaques. C'est clairement la meilleure chose à faire pour CR7 en passe d'ajouter un cinquième Ballon d'Or à sa collection.