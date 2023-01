Esp : Benzema n'a pas besoin d'être félicité par Cristiano Ronaldo

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Arrivés en même temps au Real Madrid, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ont été coéquipiers pendant neuf ans en Espagne. Les deux attaquants ont noué une relation particulière avec une entente indéniable sur le terrain. KB9 s'est exprimé sur sa relation avec CR7.

Désormais joueur d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a quitté l'Europe après 20 années passées sur le vieux continent. Le quintuple ballon d'or a pu retrouver certains de ses anciens coéquipiers en Arabie saoudite. En effet, le Real Madrid est à Riyad pour disputer la Supercoupe d'Espagne. Le Portugais en a profité pour saluer ses anciens coéquipiers madrilènes. Néanmoins, l'attaquant de 37 ans n'a pas été aperçu en compagnie de Karim Benzema. Une nouvelle absence qui s'ajoute aux manques de félicitations du natif de Madère à KB9 lors de son sacre au ballon d'or 2022. Présent en conférence de presse avant d'affronter le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne, l'ancien joueur de l'OL a donné les détails de sa relation avec Cristiano Ronaldo.

CR7 et Benzema, amis dans la vraie vie, pas sur les réseaux

« Je ne regarde pas beaucoup le football ici, mais je pense qu'il y a de très bonnes équipes et j'espère qu'ils continueront d'évoluer. On n'a pas besoin de photo pour dire qu'on est amis avec Cristiano. Je n'ai pas pu le saluer car il s'entraînait mais j'espère pouvoir le voir ce dimanche. Je pense qu’il est heureux et j’espère qu’il marquera beaucoup de buts » a déclaré Benzema qui confirme son amitié de longue date avec le Portugais, malgré le manque de clichés sur les réseaux sociaux et de messages chaleureux entre les deux hommes. Le journal Marca a annoncé que Cristiano Ronaldo comptait se rendre au King Fahd Stadium pour assister au Classico. Peut-être l'occasion d'une accolade entre les deux attaquants légendaires. Malgré son départ du Real Madrid en 2018, CR7 reste un fervent supporter du club de la Maison Blanche et ne doit pas oublier celui qui fut son discret mais efficace lieutenant pendant des années.