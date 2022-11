Esp : Benzema forfait, le Real Madrid réagit immédiatement !

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Moins en forme cette saison, Karim Benzema va manquer la Coupe du monde 2022. Blessé depuis plusieurs semaines, le Français commence à inquiéter le Real Madrid qui a pris une décision concernant l'effectif madrilène.

Auteur d'une saison 2021/2022 sensationnelle, Benzema avait convaincu ses dirigeants de ne pas recruter un remplaçant. Très professionnel, KB9 fait attention à son corps et l'entretien de manière méticuleuse. Mais depuis le début de la saison, le ballon d'or 2022 enchaîne les pépins physiques et a laissé ses partenaires orphelins de leur attaquant vedette pendant plusieurs matchs. Si le Real Madrid se débrouille globalement bien, même sans Benzema, les échéances à venir obligent le club de la Maison Blanche à avoir un numéro 9 apte pour disputer les rencontres importantes. Sans Benzema, la double confrontation en Ligue des Champions contre Liverpool et la course en Liga avec le FC Barcelone seront plus difficiles pour les Merengues. Florentino Pérez est déjà prêt à passer à l'action lors du prochain mercato.

Le Real Madrid fonce sur Rafael Leao

Selon les informations du journal espagnol Sport, le Real Madrid n'est pas satisfait de la situation de Karim Benzema et veut recruter un nouvel attaquant. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, c'est le joueur français qui a les clés de l'attaque madrilène. Mais avec les récents problèmes musculaires du joueur de 34 ans, le Real Madrid veut un autre buteur, dès cet hiver pour bien terminer la saison. Le Real Madrid craint une recrute de l'ancien lyonnais. Rafael Leao est très apprécié par Florentino Pérez et Carlo Ancelotti. Le meilleur joueur de la Serie A n'a que 23 ans et ne cesse de progresser avec le Milan AC. Présent pour disputer la Coupe du monde avec le Portugal, Leao aura l'occasion de prouver aux Madrilènes qu'il peut être le remplaçant de Benzema.