Esp : Benzema échappe de peu au carnage après la déroute du Real Madrid

Au lendemain de la déroute du Real Madrid à Eibar, la presse espagnole est sans pitié avec les Merengue, Marca qualifiant même son équipe préférée de « Pire Real Madrid de la saison », le score de 3-0 ne reflétant pas vraiment l'incroyable domination d'Eibar, Thibaut Courtois évitant une déroute terrible. Pour les joueurs du Real Madrid, les commentaires des spécialistes sont plutôt terribles. Mais s'il n'est pas ménagé, Karim Benzema échappe tout de même au massacre, ce qui n'est pas le cas de Gareth Bale.

« Bale et Benzema était égarés dans presque tout samedi. Karim était le meilleur des deux sur le plan offensif, mais il s’est retrouvé sept fois hors du jeu », relève Marca, tandis que AS siffle la fin du match l'attaquant international gallois du Real Madrid. « La patience du club avec Bale est épuisée. S’il ne montre rien dans les prochains mois, le club écoutera les offres au mercato. Bale aura 30 ans l'été prochain. C'est maintenant ou jamais. Si cette année il ne répond pas aux attentes, on pourra présumer qu'il n'adoptera jamais le costume de leader et de substitut de Cristiano Ronaldo, ce que l'on attendait de lui lorsque le Real Madrid a payé 101ME pour son transfert, écrit AS, un peu plus aimable avec Karim Benzema. Seul Benzema devrait être reconnu pour son implication contre Eibar, bien qu’il n’ait pas tout donné. »