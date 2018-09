Esp : Benzema a déjà fait oublier Cristiano Ronaldo à Madrid

Dans : Liga, Foot Europeen.

Après seulement trois matches de Liga, les supporters du Real Madrid semblent déjà ne plus regretter le départ de Cristiano Ronaldo, les socios n'étant pas les derniers pour faire remarquer avec perfidie qu'à la Juventus CR7 avait toujours le compteur bloqué à zéro but. Et ce lundi, après un doublé samedi soir face à Leganes, c'est toujours Karim Benzema qui fait la Une des médias sportifs madrilènes.

Pour AS, c'est une évidence, l'attaquant français des Merengue est parti pour tout balayer sur son passage cette saison, KB9 étant visiblement libéré depuis le transfert de Cristiano Ronaldo. « Cette saison, Karim Benzema a marqué ses cinq buts avec 11 tirs. Cela fait un but tous les 2,2 tirs , un chiffre nettement inférieur aux 7,5 tirs dont il avait besoin pour marquer chacun de ses buts la saison dernière (seulement 12 buts avec 90 tirs). Depuis son arrivée à Madrid (2009), Benzema a marqué 197 buts avec 1.018 tirs (un but pour 5,1). Le rendement de l’attaquant français repose davantage sur l' efficacité que sur l'opportunité (...) Benzema a rapidement éliminé les doutes générés après le départ de Cristiano Ronaldo (...) Aujourd'hui, confié aux mains de Benzema, le Real Madrid commence le championnat avec trois victoires consécutives pour la cinquième fois au cours des 27 dernières saisons et a marqué dix buts, soit seulement un de moins que son meilleur départ avec Cristiano dans l'équipe. Le trident des BBA (Bale, Benzema et Asensio) fonctionne. C’est la dixième saison de Benzema à Madrid depuis que Florentino est allé le faire signer en personne dans la banlieue de Lyon. C'est peut-être pourquoi il a toujours bénéficié de la protection du président. Mais à Madrid, Karim Benzema a joué 416 matches, il a marqué 197 buts et est maintenant le sixième meilleur buteur du club. Il est seulement devancé par Hugo Sanchez (207), Puskas (242), Santillana (290), Di Stéfano (307) et Cristiano Ronaldo (450) », écrit le quotidien sportif proche du Real Madrid, visiblement déjà sous le charme du Karim Benzema version 2018-2019.