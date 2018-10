Esp : Accusé d’enlèvement, Benzema contre-attaque

Dans : Liga, Foot Europeen.

En collaboration avec le clan Karim Benzema, Léo D’Souza a déposé une plainte contre trois des proches du joueur qu’il accuse de tentative d’enlèvement. La raison de cette agression ? Alors qu’il était chargé de transporter 50 000 euros appartenant au Français, l’intermédiaire a vu la douane saisir l’argent.

Forcément, le nom de l’attaquant du Real Madrid est associé à cette bombe lâchée par Mediapart. Du coup, l’ancien Lyonnais a vite démenti sur Twitter et contre-attaqué. L’avocat de Benzema, Me Sylvain Cormier, a annoncé que son client portait plainte contre D'Souza pour « abus de confiance » et pour « dénonciation calomnieuse ». Le début d’un nouveau feuilleton judiciaire pour KB9.