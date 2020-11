Esp : 290 ME pour Mbappé et Camavinga, la folie du Real Madrid ?

Dans : Liga.

Malgré la crise du Covid-19, le Real Madrid prévoit d’envoyer du très lourd sur le prochain mercato estival, et notamment avec Kylian Mbappé.

L’été dernier, le club madrilène a renfloué les caisses. En ne dépensant aucun euro tout en en encaissant près de 100 millions, le Real s’est ouvert le champ des possibles pour 2021. Et d’après Donbalon, Florentino Pérez prépare une grosse révolution. En vue de la saison 2021-2022, le président de Madrid a effectivement prévu d'effectuer une dizaine de mouvements majeurs. Dans le sens des arrivées, les Merengue voudraient dépenser 290 ME sur deux internationaux français. « Le club merengue est d’abord prêt à mobiliser 230 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Un montant qui comprend le transfert versé au PSG, et les différents bonus pour toutes les parties. En plus de cela, le Real prévoit d’offrir 60 ME supplémentaires pour Eduardo Camavinga », détaille le média espagnol, qui évoque aussi le dossier David Alaba.

Pour financier ces trois arrivées, Madrid va devoir vendre pour au moins 150 ME de joueurs. C’est donc pour cette raison que le champion d’Espagne en titre va chercher à se débarrasser de Marcelo, Isco, Álvaro Odriozola, Mariano Díaz, Nacho Fernández, Éder Militao, Luka Jovic, Dani Ceballos ou Gareth Bale. Si l’équipe de Zinédine Zidane arrive à refourguer tous les indésirables, le Real n’exclurait pas non plus de passer à l’attaque pour Erling Haaland, le goleador norvégien de Dortmund. Autant dire que le Real prépare un vrai mercato de galactiques pour l’année prochaine, avec Mbappé en tête de gondole !