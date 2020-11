PSG : 120 ME pour Mbappé, le Real Madrid épuise Paris !

Dans : PSG.

Sur le site officiel du club ce mardi, Leonardo a confirmé que le Paris Saint-Germain souhaitait vivement prolonger Kylian Mbappé.

Des négociations sont en cours avec l’international tricolore afin de prolonger son contrat au-delà de 2022. Mais à en croire les récentes informations divulguées par les médias espagnols, on est très loin d’un accord entre le PSG et Kylian Mbappé. En parallèle, plusieurs cadors européens souhaitent profiter de la situation en s’attachant les services de l’attaquant de l’Equipe de France. C’est notamment le cas du Real Madrid, où Florentino Pérez et Zinedine Zidane ont fait de Kylian Mbappé leur priorité. Mais à en croire les informations d’Eurosport Espagne, il n’est pas question pour le champion d’Espagne en titre de se ruiner en investissant une somme démesurée pour recruter l’attaquant du PSG. Tandis que des chiffres supérieurs à 200 ME sont évoqués depuis plusieurs mois pour le transfert de Kylian Mbappé, il est d’ores et déjà acquis que le Real Madrid ne montera aussi haut.

Et pour cause, le média affirme que Florentino Pérez n’a pas l’intention de débourser plus de 120 ME pour recruter Kylian Mbappé en raison de sa situation contractuelle, puisque l’avant-centre du PSG n’aura plus qu’un an de contrat au compteur en juin 2021, sauf prolongation à Paris d’ici là. Surtout, les dirigeants du Real Madrid ont pris note des exigences salariales du français. En ce sens, il ne serait pas raisonnable pour le club merengue de payer une indemnité de transfert trop importante en plus d’offrir à Kylian Mbappé le salaire qu’il désire. Car si le Real Madrid est l’un des clubs européens ayant le mieux géré les conséquences de la crise financière du Covid-19, cela ne signifie pas que Florentino Pérez souhaite dilapider tout l’argent du club pour un seul et unique joueur, aussi fort et prometteur soit-il. Du côté du PSG, nul doute que cette information ne réjouira pas les dirigeants. Car si l'intention de Leonardo est évidemment de conserver Mbappé, le directeur sportif parisien est conscient qu'un transfert cet été est envisageable en cas de refus de prolonger de la part de son attaquant. Et nul doute qu'un transfert à 120 ME ne conviendrait à personne dans la capitale française...