Esp : 127 millions d’euros pour 20 buts, l'arnaque Joao Felix prend fin

Par Corentin Facy

Recrue phare de l’Atlético de Madrid en juillet 2019, Joao Felix, dont le montant du transfert a atteint 127 millions d’euros, est sur le départ.

Recruté par l’Atlético de Madrid il y a deux ans et demi, Joao Felix a fait l’objet d’un transfert colossal. Malheureusement pour les Colchoneros, le grand espoir du football portugais peine à convaincre dans la capitale espagnole. En 87 matchs disputés, Joao Felix n’a fait trembler les filets qu’à 20 reprises, un bilan bien maigre pour un joueur recruté à prix d’or. Les dirigeants de l’Atlético de Madrid savent faire preuve de patience, comme avec Thomas Lemar, longtemps dans le dur et qui a fini par s’imposer aux yeux de Diego Simeone. Mais avec Joao Felix, il semblerait que les choses soient différentes. C’est ainsi que selon les informations du journal AS, un départ de l’international portugais lors du mercato hivernal n’est pas à exclure.

Un départ en janvier pour Joao Felix ?

Dans le cas où l’Atlético de Madrid serait éliminée de toute compétition européenne ce sir après son match le Benfica Lisbonne, la décision de vendre Joao Felix pourrait être définitivement entérinée. Un choix fort de la part des dirigeants madrilènes, qui estiment qu’avec le grand retour d’Antoine Griezmann en provenance du FC Barcelone cet été, le Portugais n’est plus indispensable et peut être vendu afin de compenser la perte des revenus qu’auraient engrangé une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions. Reste maintenant à connaître le prix fixé par l’Atlético de Madrid pour Joao Felix, lequel est sous contrat très longue durée avec les Colchoneros puisque son bail court jusqu’en juin 2026. Une chose est en tout cas certaine, l’entourage du joueur ne s’opposera pas à un départ. Au contraire, Joao Felix estime en interne que Diego Simeone est en partie responsable de ses mauvaises prestations en raison de son style de jeu trop restrictif. Autant dire qu’un départ semble de plus en plus inévitable pour le talentueux Portugais…