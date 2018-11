Esp : 10 ans de plus avec Adidas, le Real Madrid touche un énorme bonus !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Sixième avec seulement cinq victoires en onze journées, le Real Madrid n’est pas dans une forme incroyable sur un plan sportif.

Mais du côté marketing, tout va bien pour la Casa Blanca. Et pour cause, Marca annonce ce lundi que le club merengue s’apprête à toucher un incroyable jackpot de la part de son équipementier, Adidas. Equipé par la marque aux trois bandes depuis 1998, le Real Madrid va rester fidèle à Adidas en prolongeant son contrat de 10 ans supplémentaires.

Et c’est un véritable jackpot que Florentino Pérez a négocié pour son club puisque la marque allemande va lâcher entre 110 et 150ME par an au champion d’Europe, pour un total de 1,1 milliard d’euros sur les 10 ans. Des chiffres qui vont faire de ce maillot « le plus cher du monde », dixit le quotidien madrilène, devant ceux de Manchester United et du FC Barcelone. De quoi se faire plaisir en période de mercato, non ?