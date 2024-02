EdF ‍: Ce chouchou de Deschamps se fait reprendre

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Aurélien Tchouaméni ne cesse de progresser au Real Madrid. Le milieu français est polyvalent, étant capable de rendre des services en défense centrale. Toutefois, certaines voix influentes lui demandent de repenser son rôle au Real.

Voilà un transfert à 80 millions d'euros qui valait le coup d'être fait. En 2022, le Real Madrid a misé cette belle somme sur le jeune monégasque Aurélien Tchouaméni. Il n'a pas regretté la venue du milieu français, lequel a réalisé un Mondial 2022 solide en parallèle. Au sein de la Maison Blanche, Tchouaméni progresse lentement mais sûrement. C'est un milieu défensif très solide, essentiel pour l'équilibre du Real Madrid. Il est tellement sûr dans les tâches défensives que Carlo Ancelotti n'a pas hésité à le faire évoluer en défense centrale cette saison. Ce fut le cas 5 fois et notamment lors des 3 derniers matchs.

Tchouaméni doit progresser en attaque

Ce nouveau rôle lui va bien mais il frustre certains observateurs. C'est notamment le cas de l'ancien défenseur du Real Madrid Ivan Helguera. S'il félicite Tchouaméni pour son travail défensif, il regrette le manque d'impact du Français en attaque. Le milieu de terrain de 24 ans doit plus peser sur les défenses adverses et ainsi étoffer sa palette. Auteur de 2 buts depuis son arrivée chez les Merengues, Tchouaméni n'atteint pas encore le niveau de performance de son prédécesseur au poste Casemiro (31 buts au Real).

The latest natural centre-back: Aurélien Tchouaméni 😁#UCL pic.twitter.com/JS04OR1jxE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 16, 2024

« J'aime beaucoup Tchouaméni comme milieu de terrain. Il fait du bon travail, mais il a tendance à être plus défensif et nous nous sommes habitués à Casemiro qui tirait au but. Tchouaméni est grand et fort, il peut faire plus en attaque. Mais défensivement, il est très bon. Il s'est parfaitement adapté en tant que défenseur central et il est un joueur tout à fait viable à ce poste », a analysé Helguera auprès de MDFutbol. Tchouaméni a encore le temps de trouver ses repères en attaque et, ce d'autant plus que Jude Bellingham se charge déjà d'aider au mieux les attaquants madrilènes cette saison.