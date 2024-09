Deux gros coups l’été prochain, le Barça ne perd pas de temps

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

De nouveau limité par sa situation financière, le FC Barcelone n’a pas réalisé le recrutement espéré. Le contexte devrait néanmoins changer d’ici l’été prochain et le club catalan espère en profiter pour réussir deux gros coups en Allemagne.

Le paradoxe du FC Barcelone. Menés par leur nouvel entraîneur Hansi Flick, les Blaugrana réalisent un excellent début de saison. Les voilà leaders de Liga avec quatre victoires en autant de journées, dont l’énorme carton face à Valladolid (7-0) avant la trêve internationale. Et pourtant, on ne peut pas dire que le Barça se soit considérablement renforcé.

Le Barça confiant pour l'avenir

L’effectif a certes accueilli le milieu polyvalent Dani Olmo, déjà très à l’aise pour son retour au sein de son club formateur. Mais les départs des Portugais João Cancelo et João Félix, respectivement prêtés par Manchester City et l’Atlético Madrid la saison dernière, n’ont pas été compensés. La raison est simple, le Barça était encore limité par le fair-play financier de la Liga. Pas de quoi affecter la confiance de Joan Laporta.

Optimiste, le président du FC Barcelone assure que la situation évoluera positivement dans les mois à venir. Ce qui explique pourquoi le Barça prépare un recrutement ambitieux l’été prochain. Selon le média local Mundo Deportivo, le directeur sportif Deco souhaite renforcer la charnière centrale et l’entrejeu. En plus d’Iñigo Martinez, dont le contrat expire en juin prochain, les défenseurs Ronald Araujo, Eric Garcia et Andreas Christensen ne seront pas retenus s’ils ne prolongent pas leurs engagements respectifs qui prennent fin en 2026. Tout comme le milieu Frenkie de Jong, lui aussi à deux ans de la fin de son bail.

Le Barça serait contraint de compenser ces éventuels départs. D’où la piste menant au défenseur central du Bayer Leverkusen Jonathan Tah, convoité par le Bayern Munich cet été, mais retenu par ses dirigeants alors qu’il sera libre l’été prochain. Le Barça aurait déjà contacté son agent et se tient également à l’affût pour Joshua Kimmich, le milieu ou latéral droit bavarois qui pourrait aussi partir libre dans quelques mois. Et qui a connu Hansi Flick au Bayern ainsi qu'en sélection allemande. De bonnes affaires en perspective même s’il est clair que la concurrence sera rude sur ces dossiers.