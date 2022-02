Dembélé le nouveau Messi, Barcelone hallucine

Dans : Liga.

Par Nicolas Issner

Un grand Ousmane Dembélé a permis au FC Barcelone d’étriller Bilbao ce dimanche sur le large score de 4-0. Mis au placard depuis son refus de prolonger, le Français voit les supporters et médias espagnols font leur mea-culpa.

Toute l’Espagne est folle dingue d’Ousmane Dembélé ! Pourtant remplaçant au Camp Nou et sifflé par ses propres supporters ce dimanche face à l’Athletic Bilbao, le Français a été étincelant à la suite de sa rentrée en jeu à la 67e minute. Auteur du second but du Barça, Dembouz a réalisé 2 passes décisives pour Luuk de Jong (90e) et Memphis Depay (93e). Ousmane Dembélé a sûrement changé son avenir à l’issue de cette rencontre, un avenir semé de brouillard et qui a eu raison de son temps de jeu dernièrement. En fin de contrat à la fin de la saison, l’ailier droit de 24 ans acheté 140 millions d’euros en 2017 par le Barça n’a toujours pas prolongé et s’est mis Joan Laporta ainsi que Xavi à dos. Depuis un mois, l’ancien du Stade Rennais compte une seule titularisation, 4 entrées en jeu et un match sur le banc. Heureusement que Xavi a décidé de le rappeler après l’avoir écarté du groupe pendant 2 matchs fin janvier, malgré les menaces de mise au placard sur toute la fin de saison.

Les médias totalement amoureux d’Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone commence à se redresser sur le terrain, en témoigne une quatrième victoire consécutive avec 4 buts inscrits. Les Blaugranas déjà très bons face à l’Atlético Madrid et le Napoli ont confirmé leur très bonne forme grâce à un duo qui avait déjà fait des ravages au Borussia Dortmund : Pierre-Emerick Aubameyang et Ousmane Dembélé. Ce lundi de l’autre côté des Alpes, tous les médias n’avaient que d’admiration pour le rennais, auteur de son premier but de la saison en Liga, son deuxième toutes compétitions confondues. « Il faut absolument prolonger Dembélé, coûte que coûte » déclare Marca, le quotidien madrilène, c’est dire. « Exhibition du Barça dans le show Dembélé » titre Sport qui lui a adressé un joli 8/10. Cette vague positive et Xavi vont-ils convaincre Ousmane Dembélé de rester à Barcelone. En tout cas, tout le monde en rêve.