De l'OL au Real, Djaziri prouve la fidélité de Benzema en une phrase

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen, OL.

Début octobre, Karim Djaziri surprenait tout le monde en annonçant que sa collaboration avec l’attaquant madrilène Karim Benzema était terminée.

Sur l’antenne de RMC Sport, l’agent est revenu sur sa relation avec l’ex-attaquant de l’Olympique Lyonnais. On y apprend notamment qu’aucun contrat liait officiellement les deux hommes. Ce qui n’a pas empêché le n°9 du Real Madrid de toujours rester fidèle à Karim Djaziri, lequel est très reconnaissant envers l’international français, désormais représenté par l’agence espagnole Best Of You.

« Ne plus travailler ensemble était dans les tuyaux depuis un petit moment. J’avais besoin de prendre du recul. Je lui en ai parlé après la dernière finale de Ligue des champions. On a attendu trois mois pour l’officialiser. Jamais durant ces 15 années, nous n’avons signé de contrat. Bien sûr, il y a des hauts et des bas mais il n’y avait pas de contrat. Cela montre la fidélité entre nous alors que Karim a été plus que sollicité par d’autres agents » a confié l’homme d’affaires. Des compliments qui iront certainement droit au cœur de KB9, lequel est encore associé à de sales affaires actuellement.