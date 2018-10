Cristiano Ronaldo va tiquer, Vinicius a trouvé plus fort que lui au Real

Dans : Liga, Mercato, Serie A.

Brillant avec la sélection U21 du Brésil cette semaine, Vinicius Junior n’a pas eu le temps de jeu espéré au Real Madrid en ce début de saison.

Rien de dramatique pour le jeune sud-américain, conscient que l’apprentissage sera long dans la capitale espagnole. « Tout finira par arriver, il faut être calme et rester heureux. Ma famille et moi sommes heureux, j'ai joué quelques rencontres. Il n'y a rien de mieux que de faire ses débuts à Santiago Bernabeu contre l'Atlético Madrid. Je suis très heureux au sein du groupe » a confié l’homme qui a coûté 45ME à Florentino Pérez cet été.

Dans les colonnes du journal AS, Vinicius s’est également confié au sujet de Cristiano Ronaldo, qu’il n’a pas eu l’occasion de croiser au Real Madrid. S’il le regrette, il estime néanmoins qu’il évolue avec un joueur plus fort que le Portugais, à savoir Luka Modric. « J'aurais aimé jouer avec lui, mais je joue avec le meilleur du monde, Luka Modric. Et ensuite il y a Karim Benzema » a confié le jeune brésilien. Des propos qui flatteront les égos du Français et du Croate… mais qui feront certainement tiquer Cristiano Ronaldo.