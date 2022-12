Cristiano Ronaldo de retour au Real Madrid

Eliminé du Mondial avec le Portugal, Cristiano Ronaldo est en vacances. Un repos qui risque d'être plus long que les autres joueurs, lui qui n'a plus de club après la résiliation de son contrat à Manchester United. Heureusement, il peut se remettre en forme du côté de Madrid.

2022 s'est vraiment mal fini pour Cristiano Ronaldo. La star portugaise n'a jamais été autant en difficultés depuis le début de sa carrière. En sélection, son rêve de gagner la coupe du monde a volé en éclats samedi soir face au Maroc. Une élimination teintée de frustration pour un CR7 devenu remplaçant en cours de tournoi. En club, c'est même pire puisqu'il ne possède plus de contrat dans une formation européenne. Après un début de saison tendu avec Manchester United et l'entraîneur Erik Ten Hag, les Red Devils ont résilié son contrat en novembre dernier.

Depuis, le joueur de presque 38 ans ne sait pas où va rebondir sa carrière. Le club saoudien d'Al-Nassr lui a proposé plusieurs centaines de millions d'euros mais CR7 veut encore exister sur la scène européenne. Son ancien club du Real Madrid lui fait envie et c'est d'ailleurs là-bas qu'il a repris contact avec le ballon ces derniers jours. En effet, il était présent au centre d'entraînement de Valdebebas pour un entraînement physique seul.

Cristiano Ronaldo has trained at Real Madrid sporting center Valdebebas in the last hours — on a separated pitch 🚨⚪️ #Ronaldo



As revealed by @relevo/@hugocerezo, Cristiano’s just working there to keep his form thanks to great relationship with the club, waiting for new chapter. pic.twitter.com/mrbFneIPkt