Merci Barcelone, Aubameyang dans la légende

Dans : Liga.

Par Nicolas Issner

Ce dimanche, le FC Barcelone a pu compter sur un excellent Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d’un triplé. Grâce à ses premiers buts inscrits avec le Barça, l’attaquant gabonais a établi un record impressionnant.

Ce dimanche à Mestalla, Pierre-Emerick Aubameyang a marqué le foot européen de son empreinte. Auteur d’un triplé (23e, 38e, 63e) face au FC Valence, l’ancien joueur des Gunners a largement contribué à la victoire (4-1) du FC Barcelone lors de la 25e journée de Liga. Mais ce n’est pas tout, car après ce hat-trick, marqué quatre mois après son dernier but en club, le Gabonais a établi un record. L’attaquant de 32 ans, arrivé libre cet hiver en Catalogne, est devenu le premier joueur du XXIe siècle à inscrire un triplé en Ligue 1, Bundesliga, Premier League et Liga. Outre ce triplé, il est devenu le quatrième joueur à marquer dans ces quatre grands championnats, au XXIe siècle toujours, derrière James Rodriguez, Stevan Jovetic et Michy Batshuayi.

Aubameyang au niveau de Messi ?

Only one player has scored a hat trick in Ligue 1, the Bundesliga, the Premier League and La Liga this century...



Pierre-Emerick Aubameyang 👏 pic.twitter.com/JV6dCkxHGb — B/R Football (@brfootball) February 21, 2022

Le Barça de Lionel Messi paraît déjà bien loin de ce Barça actuel entraîné par Xavi et qui a vu une multitude de joueurs rejoindre le club depuis, Ferran Torres, Adama Traoré, Aubameyang, Dani Alves. A Valence, l’ancien buteur d’Arsenal (92 buts, 162 matchs) et du BVB (141 buts, 213 matchs) a tenté de faire oublier Léo Messi comme il a pu, mission accomplie. Le joueur africain, qui effectuait sa première titularisation, est devenu le premier joueur à inscrire un triplé avec le Barça depuis…le septuple Ballon d’Or fin 2019. Le Barça est actuellement 4e de Liga à 4 points du Betis Séville et avec un match en retard. À titre de comparaison, l’ancien stéphanois avait aussi brillé lors de sa première titularisation en Bundesliga puisqu’il avait marqué un triplé. Oui encore. Habitué à célébrer ses buts dans le passé avec des masques de super héros, l'avant-centre gabonais va-t-il devenir le sauveur du Barça en deuxième partie de saison ?