Cpe Roi ‍: L'Athletic Bilbao remporte la Coupe

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le suspense a été à son comble en finale de Coupe du Roi. Grand favori de cette finale, l’Athletic Bilbao s’est retrouvé mené après l’ouverture du score de Majorque par Rodriguez (21e). Mais les Basques sont revenus par Sancet (50e). 1-1. Plus aucun but n’était marqué par la suite et tout allait se décider lors de la séance des tirs au but. Majorque se manquait deux fois, par Morlanes et Radonjic, permettant à Bilbao de s’imposer 4-2 dans cette séance. 40 ans après, l’Athletic retrouve ainsi ce titre de la Coupe d’Espagne.