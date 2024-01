Cpe ‍: Antoine Griezmann élimine le Real et efface Benzema des tablettes

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Déjà devenu récemment meilleur buteur de l’Atlético de Madrid grâce à une réalisation face au Real Madrid en Super Coupe d’Espagne, Antoine Griezmann sait choisir ses matchs.

L’attaquant français a inscrit le but décisif lors de la victoire de l’Atlético face au Real sur le score de 4-2. Son but inscrit en prolongation, à la 100e minute sur un exploit personnel dont il a le secret, lui permet de qualifier son équipe, mais aussi de dépasser Karim Benzema dans le classement du meilleur buteur français de l’histoire des derbys madrilènes. En fin de prolongation, c’est Riquelme qui a assumé la Casa Blanca. C’est en tout cas un premier titre abandonné par le Real Madrid cette saison, peu après son succès en Super Coupe d’Espagne. Tout cela dans un match animé et assez violent, puisque 13 cartons jaunes ont été distribués.