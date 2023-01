Coupe du Roi : Benzema sauve encore le Real

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Quart de finale de la Coupe du Roi

Stade Santiago-Bernabéu.



Real Madrid - Atlético de Madrid : 3 à 1.



Buts : Rodrygo (79e), Benzema (104e) et Vinicius Jr (121e) pour le Real Madrid ; Morata (19e) pour l’Atlético de Madrid.

Expulsion : Savic (99e) à l’Atlético de Madrid

Dans un match longtemps maitrisé par l’Atlético, un exploit personnel de Rodrygo a permis au Real Madrid d’arracher la prolongation. Une période supplémentaire au cours de laquelle Savic a été exclu et Benzema a inscrit le but décisif d’une reprise au second poteau.