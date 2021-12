Coup de sang au Barça, Umtiti sort de sa voiture et s’explique

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Samuel Umtiti, pris à partie par des socios du FC Barcelone, a fini par perdre ses nerfs en pleine rue.

La tension est à son comble au FC Barcelone, où le changement de président, puis d’entraineur, ont simplement évité une véritable furia des socios devant la gestion du club de ces dernières années. Mais le Barça va mal, et notamment sur le plan financier. Des contrats assez fous ont été signés dans une éternelle fuite en avant qui n’a pas été couronnée de succès sportifs, et le château de cartes s’est écroulé. Depuis quelques mois, Samuel Umtiti est pointé du doigt pour son contrat en or, même s’il n’a mis le couteau sous la gorge de personne pour le faire signer, et surtout son temps de jeu inexistant. Toujours pas utilisé cette saison, le défenseur central continue de s’entrainer sans jouer, et cela fait de lui une cible pour les supporters catalans qui voient leur club incapable de conserver Lionel Messi, mais obligé de continuer à payer le Français et d’autres joueurs dans sa situation. Résultat, les choses ont dégénéré ce mercredi à la sortie de l’entrainement, raconte la presse espagnole présente sur place.

Umtiti veut apprendre le respect aux fans

🚨🚨 ÚLTIMA HORA 🚨🚨



💥 Un aficionado se sube al capó del coche de @samumtiti y el jugador explota:



😡“Ven aquí. ¿Pagas tú el coche? ¿Por qué tocas? ¿Sabes qué es el respeto?”. #JUGONES pic.twitter.com/iGxqqNodV7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 1, 2021

Alors qu’il sortait du centre d’entrainement, Samuel Umtiti a vu sa voiture être arrêtée par quelques supporters locaux, certains tentant même de se mettre sur son capot pour l’empêcher de partir. L’ancien joueur de l’OL a fini par se garer et s’expliquer avec les fans, demandant principalement de le laisser tranquille. « Venez ! C'est vous qui avez payé la voiture ? À quoi jouez-vous ? Savez-vous ce qu'est le respect ? », a balancé le champion du monde 2018, qui n’a pas fait beaucoup d’effets avec sa sortie. Les fans sont en effet venus pour prendre des selfies ou lui demander de parler, avant que Samuel Umtiti ne s’agace et finisse par repartir pied au plancher. Un petit épisode relayé par El Chiringuito et qui démontre que le défenseur barcelonais se lasse lui aussi de cette situation dans laquelle il se trouve. Le Français a encore un an et demi de contrat avec le FC Barcelone, et a toujours fait savoir qu’il rêvait d’avoir à nouveau sa chance avec le club blaugrana.