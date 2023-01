Comblé par Chelsea, Kanté harcèle le Barça

Dans : Liga.

Bientôt en fin de contrat à Chelsea, N’Golo Kanté dispose d’une offre intéressante de la part des Blues. Le milieu de terrain se retrouve en position de force et demande au FC Barcelone de finaliser sa proposition le plus vite possible.

La situation de N’Golo Kanté s’est tout à coup éclaircie. Il y a encore quelques jours, le milieu de terrain ne parvenait pas à s’entendre avec ses dirigeants à Chelsea. Le Français de 31 ans semblait se diriger vers un départ libre l’été prochain. Un scénario idéal pour le FC Barcelone qui discutait tranquillement avec le Londonien. Seulement voilà, le pensionnaire de Premier League a vite réagi. Malgré l’indisponibilité de N’Golo Kanté, ses supérieurs ont décidé de lui offrir un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2026.

L’international tricolore, au sommet de la grille salariale du club, verrait son salaire diminuer. Mais le joueur et son entourage restent satisfaits par le bail proposé. Voilà comment N’Golo Kanté se retrouve en position de force dans ses échanges avec le Barça, à qu’il demande de finaliser son offre le plus vite possible. Pas sûr que le FC Barcelone ait prévu d’agir aussi rapidement. On peut également s’interroger sur la capacité des Blaugrana à s’aligner sur l’offre de Chelsea.

Le Barça doute de Kanté

Quoi qu’il en soit, le Barça devra prendre une décision. Selon la presse catalane, le vice-champion d’Espagne en titre, confronté au probable départ de Sergio Busquets l’été prochain, considère le Néerlandais Frenkie de Jong comme son successeur. Le plan serait donc de recruter un milieu relayeur éventuellement capable de dépanner au poste de sentinelle. N’Golo Kanté correspond au profil. Mais en raison de ses blessures à répétition, l’ancien Caennais ne ferait pas l’unanimité au Barça, qui dispose d’autres pistes comme son coéquipier Jorginho ou le Portugais de Wolverhampton Ruben Neves.