Real : Pérez proclame Zidane « meilleur entraîneur du monde »

A la tête du Real Madrid depuis 2016, Zinedine Zidane a tout raflé. L’entraîneur français, un petit peu dans le dur en championnat en ce début de saison, a notamment remporté deux Ligues des Champions en un an et demi. De quoi se donner suffisamment de crédit aux yeux de son entraîneur Florentino Pérez. Réputé pour se séparer très rapidement de ses entraîneurs dès que les résultats sont moins satisfaisants, le président madrilène a même considéré Zinedine Zidane comme le « meilleur entraîneur du monde » dans les colonnes de AS.

« Tous ces titres ont été remportés avec le meilleur entraîneur du monde, qui est en plus un symbole du madridisme : Zinedine Zidane. Il représente ce qu’est le Real Madrid. Il a été déterminant comme entraîneur et comme joueur, par son talent et son professionnalisme ». Autant dire que l’entraîneur du Real Madrid peut dormir sur ses deux oreilles. De l’eau va encore couler sous les ponts avant qu’il ne soit remercié…