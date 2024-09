C’était le dérapage de trop, le Real prêt à virer Vinicius

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Favori pour le Ballon d’Or 2024, Vinicius Junior donne évidemment satisfaction au Real Madrid sur le plan sportif. En revanche, le comportement du Brésilien agace en interne. Après sa dernière déclaration sur le racisme en Espagne, la Maison Blanche ne serait plus opposée au départ de son ailier.

Vinicius Junior n’avait sans doute pas mesuré les conséquences de sa déclaration. Dans un entretien accordé à CNN, l’ailier du Real Madrid a de nouveau dénoncé le racisme en Liga. Il est vrai que le Brésilien n’est pas épargné par les incidents racistes. Mais cette fois, le Merengue s’est publiquement interrogé sur la pertinence de laisser l’Espagne organiser la Coupe du monde 2030. Autant dire que ses propos n’ont pas plu de l’autre côté des Pyrénées. Le maire de Madrid lui a immédiatement demandé de rectifier sa sortie médiatique.

Quant au Real Madrid, au-delà de la colère des supporters, la direction n’a pas non plus apprécié. A tel point que le club madrilène envisagerait de se séparer de Vinicius Junior. En effet, le quotidien catalan Sport affirme que la Maison Blanche, jusqu’ici catégorique avec les courtisans de son ailier, ne serait plus opposée à son départ. L’international auriverde, spécialiste des polémiques sur et en dehors du terrain, ne serait pas jugé compatible avec l’image que souhaite donner le Real Madrid. Le candidat au Ballon d’Or 2024 donne évidemment satisfaction sur le plan sportif. Mais le champion d’Espagne s’estimerait capable de continuer à dominer le football européen sans Vinicius Junior.

Le Real pense à Nico Williams

L’effectif de Carlo Ancelotti contient d’autres atouts importants comme Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Rodrygo, Arda Güler ou encore Brahim Diaz. Et le Real Madrid, en cas de vente de sa star, aurait largement les moyens de recruter son remplaçant. La direction penserait déjà à l’ailier de l’Athletic Bilbao Nico Williams et au milieu du Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Peut-être une ouverture pour l’Arabie Saoudite et le Paris Saint-Germain, deux possibles destinations souvent citées pour Vinicius Junior.