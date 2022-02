C'est le Real de Benzema, Madrid salue son roi !

Dans : Liga.

Par Nicolas Issner

Encore décisif ce week-end, Karim Benzema a prouvé que le Real Madrid ne pouvait se passer de lui. Sans l’apport de son attaquant français, Florentino Pérez et le Real ne joueraient pas le titre de champion d’Espagne.

Face à une valeureuse équipe du Rayo Vallecano, c’est encore Karim Benzema qui a débloqué la situation. Victorieux (1-0) sur un but à la 83e minute, le Real Madrid possède 6 points d’avance sur son dauphin, le FC Séville. Cette saison, le club présidé par Florentino Pérez vise un 35e titre de champion d’Espagne dans son histoire. Et Karim Benzema en serait l’un des grands artisans. Sur l’exercice 2021/2022, l’international français est impliqué sur 28 réalisations (19 buts, 9 passes) du Real Madrid en Liga. En championnat, le joueur formé à l’OL est à l’origine de plus de la moitié des buts inscrits (52 buts) par la formation de Carlo Ancelotti. D’un point de vue personnel, Karim Benzema devrait réaliser sa plus grande saison en termes de buts avec l’écusson madrilène. Auteur de 21, 21 et 23 buts sur les trois derniers championnats d’Espagne, il avait marqué 24 réalisations lors de la saison 2015/2016, son record.

Un Real Madrid hors du podium sans Karim Benzema

Ce lundi, le quotidien sportif espagnol As a revu le classement de la Liga cette saison, mais en enlevant toute la contribution de Karim Benzema. Et sans l’avant-centre de 34 ans, l’histoire ne serait pas la même. Sans la pièce maîtresse de Carlo Ancelotti qui marque toutes les 99 minutes en Liga, le club aux 13 Ligues des champions compterait 15 points de moins. Ce qui en ferait la 4e équipe au classement derrière le FC Séville, le Betis et l’Atlético Madrid. Sur ses 19 buts en Liga cette saison, 13 ont changé le cours du match. En chiffres, Benzema est impliqué sur tous les buts du Real Madrid lors des deux dernières journées soit un but au Rayo (victoire 1-0) ainsi que deux passes et une autre réalisation face à Alaves (victoire 3-0). Il a ouvert le score sur 6 matchs du Real Madrid en Liga. Hors championnat, le dernier quatrième du Ballon d’Or est le troisième joueur le plus décisif en Europe avec 26 buts et 5 passes décisives, juste derrière Mohamed Salah et Robert Lewandowski.