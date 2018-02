Liga : Sortir Cristiano Ronaldo ? Zidane n'a aucun rergret !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Samedi soir, le Real Madrid a encore déçu en se contentant d'un nul à Levante, alors que les Merengue ont mené deux fois au score. Zinedine Zidane ne cachait pas sa désolation devant cette rechute de son équipe. Mais l'entraîneur français n'a pas échappé à sa décision de faire revenir Cristiano Ronaldo sur le banc en fin de match. Car si CR7 n'a pas réagi négativement, sa tête en disait long sur cette décision de Zizou. Ce dernier a totalement assumé ce choix tactique.

« Je ne suis pas préoccupé. Simplement, nous sommes dépités de ce résultat. Le score était en notre faveur et nous n'avons pas réussi à gagner. Pour la suite, nous avons un match la semaine prochaine contre la Real Sociedad et ensuite on verra la semaine d'après avec la Ligue des champions. Il faut travailler encore plus. C'est le football et l'adversaire est là pour essayer de te mettre en difficulté. Nous pouvions éviter ce deuxième but. Cela me dérange, surtout qu'on l'avait travaillé, on savait que l'adversaire pouvait nous faire mal en contre-attaque, a expliqué Zinedine Zidane, avant de revenir sur un changement qui va évidemment faire causer, celui de Cristiano Ronaldo par Marco Asensio à dix minutes de la fin. J’ai sorti Cristiano car il me fallait un joueur en plus afin de mettre de la densité en plus au milieu de terrain. Quand je dois faire des changements, je fais des changements...» Cristiano Ronaldo ou pas, il n'y a pas de passe-droit au Real Madrid.