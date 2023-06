Benzema n'est plus fâché avec son grand amour

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat au Real Madrid, Karim Benzema a choisi de partir après 14 années passées dans la capitale espagnole. Cela n’a pas empêché le Français de provoquer une dernière polémique après son départ. Un épisode rapidement oublié après une petite correction sur les réseaux sociaux.

Dans son premier discours sous ses nouvelles couleurs, Karim Benzema n’avait pas fait dans l’originalité. L’attaquant d’Al-Ittihad s’était dit « content de rejoindre ce club mythique », dans « un beau pays musulman » qui possède un championnat en plein développement. On notait que le Français oubliait d’évoquer son salaire annuel estimé à 200 millions d’euros, ainsi que les raisons de son divorce soudain avec le Real Madrid.

Benzema a zappé le Real

Leur séparation a en effet surpris étant donné que l’ancien Merengue semblait se diriger vers une prolongation. C’était du moins la tendance relayée pendant plusieurs mois. Au-delà de l’offre saoudienne évidemment difficile à refuser, Karim Benzema et la Maison Blanche se seraient-ils séparés à cause d’un désaccord ? L’hypothèse n’est pas à exclure. Surtout après la petite polémique de ces derniers jours. Suite à son départ du Real Madrid, où l’ancien capitaine madrilène a passé 14 années, le nouveau coéquipier de N'Golo Kanté a pris une étonnante initiative sur les réseaux sociaux.

L'échange en anglais entre Karim Benzema et N'Golo Kanté, qui se retrouvent à Al-Ittihad 🇸🇦 pic.twitter.com/FxGLa42SHa — Vibes Foot (@VibesFoot) June 20, 2023

Karim Benzema a subitement décidé de ne plus suivre le vice-champion d’Espagne sur Instagram. Sans surprise, cela n’a pas échappé à certains internautes et la polémique est apparue. Il faut dire que l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais donnait l’impression de partir en mauvais termes avec ses anciens dirigeants, et de vouloir tirer un trait définitif sur les Merengue. Les supporters madrilènes n’ont donc pas apprécié.

Finalement, Karim Benzema a souhaité mettre un terme à toutes ces interprétations. Celui que beaucoup considèrent comme une légende du Real Madrid a fini par suivre à nouveau le club de la capitale espagnole sur Instagram. A noter qu’avant cette mini-polémique, c’est d’abord le pensionnaire de Liga qui a « unfollow » Karim Benzema. Une habitude pour le club qui suit uniquement les joueurs de son effectif sur les réseaux sociaux.