Benzema maltraité par la France, ils remercient Deschamps

Par Eric Bethsy

Remonté contre le sélectionneur Didier Deschamps, qui l’a contraint à déclarer forfait pour le Mondial 2022, le Français Karim Benzema se sert de sa frustration sur le terrain. L’attaquant du Real Madrid a repris l’entraînement avec une énorme détermination.

Pour le clan Karim Benzema, c’est l’heure du règlement de comptes. Son ancien agent Karim Djaziri se plaint du traitement infligé par Didier Deschamps. Selon lui, le sélectionneur de l’équipe de France a éjecté l’attaquant du groupe alors que son état physique lui permettait de revenir à partir des huitièmes de finale du Mondial 2022, le proche du Ballon d'Or 2022 allant même jusqu'à mettre en ligne un document vidéo réalisé à la clinique Aspetar de Doha, là où KB9 a réalisé ses examens avant de quitter précipitamment les Bleus à l'aube sans même saluer ses coéquipiers. Mais ce fiasco, qui a provoqué la retraite internationale de Karim Benzema au lendemain de la défaite de la France contre l'Argentine, fait le bonheur de l'actuel employeur du joueur de 35 ans.

Car pendant ce temps-là, le buteur du Real Madrid en a terminé avec les publications énigmatiques sur les réseaux sociaux. L'international français préfère en effet désormais se concentrer sur sa reprise dans la capitale espagnole. Résultat, les sources du quotidien As décrivent un Karim Benzema ultra motivé ! L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, toujours frustré par son forfait au Qatar, parvient à utiliser sa rage afin de mieux revenir en deuxième partie de saison avec les Merengue, et cela pour le plus grand bonheur de Carlo Ancelotti, qui a une confiance absolue en KB9, ce qui fait forcément chaud au coeur du joueur français.

Karim Benzema totalement remis

Le Ballon d’Or a soif de revanche, de buts et souhaite redevenir l’attaquant impressionnant de la saison dernière, avant ses derniers mois surtout marqués par des blessures. Depuis près d’une semaine, Karim Benzema s’entraîne à fond sans la moindre douleur et compte bien montrer à Didier Deschamps qu’il s’est privé d’un atout important dans la quête d’un second Mondial consécutif. De bonnes performances seraient probablement la meilleure des réponses à donner au sélectionneur tricolore, mis sous pression par toute cette histoire alors qu'en plus les fans de Zinedine Zidane lui tombent aussi sur le dos.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

D’autant que sa communication sur les réseaux sociaux n’a pas donné une très bonne image depuis son forfait, certains estimant que plutôt de jouer à ce jeu du chat et de la souris avec ses messages énigmatiques, le Ballon d'Or 2022 aurait mieux fait d'accord une longue interview et crever durablement l'abcès avec le sélectionneur national français. De son côté, le Real Madrid aurait sans doute préféré voir Karim Benzema porter les Bleus jusqu’au sacre. Mais la détermination affichée par son capitaine ne déplait pas à la Maison Blanche, où l’on retrouve un KB9 de nouveau focalisé sur son club.