Benzema exige des assurances, le PSG débarque !

Par Alexis Rose

Meilleur joueur du Real depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, Karim Benzema négocie une prolongation avec le Real. Mais le PSG n'est pas loin au cas où.

Karim Benzema est vraiment le Facteur X du Real Madrid cette saison. Auteur de 18 buts et huit passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues, KB9 porte l’équipe de Carlo Ancelotti et on l'a encore vu dimanche soir face à l'Atlético Madrid. Grâce à ses belles performances, le club madrilène navigue en tête de la Liga et a pu terminer à la première place de son groupe en Ligue des Champions. Sans son goleador, le Real ne réaliserait pas une aussi bonne saison. Autant dire que Florentino Pérez doit tout faire pour garder son international français dans un avenir plus ou moins proche. Et les choses sérieuses vont d’ailleurs commencer à ce sujet. Puisque la question de la prolongation de contrat de Benzema va bientôt se poser chez les Merengue. En effet, alors que son bail court jusqu’en 2023, l’attaquant de 33 ans a clairement envie d’avoir un nouveau contrat au Bernabeu. Madrid souhaite également le prolonger. Mais pour l’instant, les deux parties n’ont pas encore trouvé un accord, et le clan madrilène est nerveux.

Karim Benzema té dubtes amb el seu futur i una clara exigència al Reial Madrid https://t.co/VHe9PhmsQM — ElNacional.cat (@elnacionalcat) December 12, 2021

En effet, selon les informations d’El Nacional, le renouvellement de contrat de Mbappé pourrait être freiné face aux exigences de Benzema. Pour rester au Real, KB9 voudra certaines certitudes. Et notamment celle où il restera le leader du club merengue, même si Kylian Mbappé venait à rejoindre le Real l’été prochain. Un peu comme en équipe de France, le maître KB9 voudrait que Mbappé reste un peu son élève. Mais ce n’est pas ce sujet qui tracasse le plus Benzema, qui sait qu’il aura de toute façon sa place aux côtés de Mbappé. Mais si Erling Haaland venait à débarquer en plus de l’attaquant français du PSG, Benzema n’aurait plus un statut de titulaire indiscutable. C'est cette crainte de voir le Norvégien débarquer et le pousser vers la sortie alors qu'il estime qu'il peut toujours beaucoup apporter, qui freinerait Karim Benzema, au point de le faire regarder ailleurs.

Mbappé, Haaland... Benzema pose ses conditions

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

En cas d’échec dans les négociations, le président madrilène n’hésiterait pas à mettre Benzema sur la liste des transferts l’été prochain, histoire que son club récupère un chèque. Et si jamais Benzema venait à débarquer sur le mercato, le PSG pourrait être sa destination favorite. D’après la presse espagnole, l’entourage de Benzema discute avec la direction du PSG depuis plusieurs semaines. Même si les paroles ne se sont pas encore transformées en actes, le dialogue est ouvert entre Benzema et Paris.

Le PSG est une piste crédible

Et ça, c'est une information qui risque de faire un peu de bruit en Espagne. Suffisante pour créer un malaise entre le PSG et le Real, qui sont déjà liés sur plusieurs dossiers. Que ce soit avec Mbappé, qui a envie de quitter le PSG libre pour rejoindre le Real, avec Haaland, un attaquant pisté par les deux clubs en vue du mercato estival, et donc avec Benzema, qui pourrait utiliser le PSG pour faire pression sur Madrid… Autant dire que Paris et le Real vont passer une année 2022 côte à côte, surtout si les deux clubs venaient à s'affronter en huitièmes de finale de la Ligue des Champions à l’issue du tirage au sort de ce lundi.