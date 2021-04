Barcelone : Le salaire de Messi divisé par deux ?

Dans : Liga.

En fin de contrat au FC Barcelone à la fin de la saison, Lionel Messi privilégie une prolongation en Catalogne à un départ.

Le PSG a formulé une proposition à l’entourage de Lionel Messi pour attirer l’international argentin cet été mais pour l’heure, Paris est loin d’être favori dans ce dossier. Et pour cause, Lionel Messi a affiché en interne le souhait de prolonger à Barcelone, et plusieurs réunions se sont tenues la semaine dernière pour avancer sur ce sujet. A en croire les informations de TV3, le père du capitaine barcelonais, qui gère ses intérêts, était de la partie. Il a informé le président blaugrana Joan Laporta de l’intention de Lionel Messi de prolonger… mais pas à n’importe quelles conditions. Le Ballon d’Or souhaite profiter de cette signature pour boucler son plan de fin de carrière.

Le média dévoile que le clan Lionel Messi souhaite une prolongation jusqu’en juin 2022 afin de disputer la Coupe du monde au Qatar dans les meilleures dispositions possibles. Par la suite, La Pulga se verrait bien faire une pige aux Etats-Unis, en Major League Soccer, dans la franchise d’un certain David Beckham. Tout en jouant aux USA, il deviendrait par ailleurs un ambassadeur du FC Barcelone aux Etats-Unis dans le but de finaliser certains projets stratégiques du club espagnol sur le territoire américain. A l’issue de sa carrière de joueur professionnel aux Etats-Unis, Lionel Messi aimerait ensuite revenir s’installer à Barcelone et occuper un rôle dans la structure sportive du club. Si le FC Barcelone acceptait tout ce plan de carrière, alors Lionel Messi pourrait être reconnaissant envers Joan Laporta en diminuant son salaire actuel de 50 %. Nul doute que cette proposition fera réfléchir le Barça, qui ne se positionnera toutefois pas avant la mi-mai sur ce dossier bouillant, car le vice-champion d’Espagne en titre attend les résultats de quatre audits commandés pour connaître la situation économique réelle du club.