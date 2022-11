Problème au Real Madrid, Karim Benzema est trop fort

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Absent face à Gérone dimanche après-midi (1-1), Karim Benzema a cruellement manqué au Real Madrid.

Gêné par quelques pépins musculaires ces dernières semaines, Karim Benzema a manqué le déplacement à Leipzig ainsi que la réception de Gérone, dimanche en Liga. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Karim Benzema a cruellement manqué au Real Madrid ce week-end. La preuve, l’équipe de Carlo Ancelotti a été accrochée (1-1) par une modeste équipe de Liga. Sans l’efficacité diabolique de son Ballon d’Or, le Real Madrid éprouve davantage de difficultés car même si Rodrygo, Vinicius ou Valverde se sont révélés en l’absence du « Nueve », l’ancien Lyonnais reste un joueur essentiel dont les absences ne passent pas inaperçues. A en croire le site Defensa Central, Carlo Ancelotti et son staff sont d’ailleurs de plus en plus inquiets de la « Benzema-dépendance » qui est en train de se créer au Real Madrid.

Le Real Madrid trop dépendant de Benzema ?

En effet, l’entraîneur italien du Real Madrid n’aime pas dépendre d’un joueur à ce point, mais force est de constater que les absences de Karim Benzema pèsent lourd dans les résultats du Real Madrid. Entre les sollicitations individuelles avec le Ballon d’Or, son retour en sélection ou encore son temps de jeu XXL au Real, Karim Benzema a été énormément sollicité et son corps a dit stop en cette fin d’année. Pas de gros pépins nécessitants de longues indisponibilités pour « KB9 » mais plusieurs gênes musculaires qui ont entraîné de courtes indisponibilités et qui l’ont par exemple empêché de disputer les derniers matchs avec l’Equipe de France. La dépendance à Karim Benzema au Real Madrid n’est pas sans rappeler celle à Cristiano Ronaldo à une époque, ce qui ne plaît pas vraiment à Carlo Ancelotti, lequel préfère se reposer sur un collectif fort que sur des individualités hors du commun. Reste que Karim Benzema. De retour à l’entraînement lundi, Karim Benzema a toutefois peu de chance de faire partie du groupe madrilène pour la réception du Celtic mercredi en Ligue des Champions. Et pour cause, aucun risque ne sera pris avec l’attaquant madrilène à huit jours de l’annonce de la liste de l’Equipe de France pour la Coupe du monde.