Barcelone : Ce domaine où Messi s'en veut de ne pas avoir le niveau

Dans : Liga, Foot Europeen.

Capable de marquer à tout moment et dans toutes les positions, Lionel Messi enchaine les saisons à 50 buts ou plus depuis près d’une décennie.

Autant dire qu’il est difficile d’améliorer quelque chose dans la finition en ce qui concerne son efficacité offensive. Mais il n’empêche, l’attaquant du FC Barcelone s’est laissé aller à une confidence étonnante sur Catalunya Radio, expliquant qu’il aimerait encore mieux maitriser l’exercice des pénaltys. Voilà une mission à la hauteur du talent de l’Argentin, car un pénalty garde toujours une part de mystère, quel que soit le talent du tireur.

« J'aimerais devenir meilleur dans ce domaine. C'est dur de s'entraîner à ça. Vous tirer et si le gardien devine, il arrête votre tentative. C'est plus dur que ça en a l'air. Il est clair que j'aimerais mieux les tirer », a avoué Lionel Messi, qui a récemment manqué un pénalty coûteux pour son pays face à l’Islande en Coupe du monde, et arrive à un ratio de 25 pénaltys transformés sur 107 tentés, soit 23 % d’échec. Un peu trop pour un joueur aussi perfectionniste que lui.